Меморіал: вбиті росією. Захисник Віталій Данильченко, 22 роки, Донеччина, грудень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Віталій Данильченко

Лейтенант Віталій Данильченко, позивний Полтава, загинув у бою з окупантами 16 грудня 2022 року. Біля селища Спірне на Донеччині офіцер отримав смертельне кульове поранення голови. Воїну було 22 роки.

Віталій народився і жив у місті Хорол Полтавської області. Навчався в Хорольському агропромисловому коледжі за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Заочно закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Працював у службі охорони. Захоплювався автомобілями.

Під час повномасштабної війни Віталій воював за Україну у лавах ЗСУ. Командував взводом 108-го батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. У жовтні 2022-го одружився і поїхав на передову, звідки вже не повернувся.

«Замість моїх теплих обіймів у свої холодні обійми тебе забрала смерть. Ти завжди був для мене взірцем найкращого чоловіка, мужнього, відважного, сильного духовно та люблячого Воїна, який боронив свою країну до останнього подиху», – написала дружина захисника Надія «Усі друзі, колеги, знайомі, які знали Віталія особисто, згадують його світлий образ, не змирившись із втратою доброго товариша, оптиміста, життєлюба з відмінним почуттям гумору, високим рівнем відповідальності, чесності та порядності. Віталій досягнув високих успіхів у навчанні, спорті, але військова кар’єра від курсанта льотного вузу до командира взводу ЗСУ, на жаль, закінчилася трагічно. У нього залишилися батьки та дружина. Подружня пара лише два місяці була в шлюбі. 5 жовтня під час короткої фронтової відпустки, пара одружилася. Однак, замість сімейної ідилії, втіхи у дітках, доля принесла випробування страшною війною і розлучила молоду красиву пару навічно…» – розповіли у Хорольській міській раді

Посмертно лейтенант Данильченко нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Поховали офіцера в рідному місті.

У Віталія залишилися батьки, сестра, дружина і рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/