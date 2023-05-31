Меморіал: вбиті росією. Максим Мартинов, 18 років, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Максим Мартинов

18-річний Максим Мартинов загинув у Маріуполі 23 березня 2022 року. Максим із мамою мешкали у Лівобережному районі, який потрапив під щільні обстріли з перших днів повномасштабної війни. Один із ворожих ударів відібрав їхні життя, коли вийшли на вийшли на вулицю подихати свіжим повітрям.

«Збиралися вже розходитися по підвалах і – раптовий приліт зі сторони «Східного». Пряме попадання в їхній під’їзд. Максим загинув відразу. Його тіло розірвало. Оксану, ще живу, чоловіки в покривалі понесли в лікарню. Лікар, який спустився, розвів руками, сказав, що це агонія. Вона померла, не приходячи до тями. Тіло Максима залишилося лежати навпроти будинку. Тіло матері – біля приймального відділення», – розповіла бабуся загиблого Ольга Рубан

Максим народився та виріс у Маріуполі. У 2021 році закінчив школу №5. Далі вступив у Приазовський державний технічний університет на факультет інформаційних технологій. Був першокурсником. Захоплювався комп’ютерними іграми.

«Максимушка був хорошим. Дуже любив своїх рідних. І ще у нього була прекрасна риса – він умів дружити. Разом із мамою в тому березні вони дуже чекали на допомогу», – сказала Ольга Рубан

У Максима залишилися батько, бабуся та дідусь.

Де поховані Максим та його мама – невідомо.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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