Меморіал: вбиті росією. Захисник Олег Мазаратій, 20 років, Херсонщина, квітень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олег Мазаратій

Боєць Олег Мазаратій, позивний Ferrari, загинув 8 квітня 2023 року внаслідок підриву на ворожій протипіхотній міні в районі села Новоберислав на Херсонщині. Воїну було 20 років.

Олег народився у місті Мала Виска Кіровоградської області. Навчився у місцевій школі. Здобув фах будівельника у Маловисківському професійно-технічному училищі №16. Мав великі плани на майбутнє. Понад усе мріяв про життя у вільній країні.

Саме тому з початком повномасштабного вторгнення Олег вирішив стати на захист України. Приєднався до ЗСУ і став старшим сапером 38-го зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника.

«З початком повномасштабного вторгнення Олег пішов захищати нашу Українську державу добровольцем слідом за своїм батьком – Мазаратієм Василем Олеговичем. За час служби у Збройних Силах України сумлінно виконував свої військові обов’язки», – зазначили у Маловисківській громаді «Найдорожчий і найкращий син, онук, племінник. Працьовитий хлопець і гарний друг», – розповіла тітка загиблого Вікторія

Поховали молодого захисника у рідному місті.

В Олега залишилися батько, бабуся, дідусь, рідні та друзі.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/