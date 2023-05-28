Меморіал: вбиті росією. Софія Крячко, 8 років, Лиман, травень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Софія Крячко

Софія Крячко загинула в Лимані на Донеччині. 23 травня 2022 року російські війська продовжили наступ на це місто, обстрілюючи його. Софія та її мама Наталія отримали важкі поранення внаслідок ракетного удару. Їх доправили до лікарні в Краматорську, де того ж дня серце Софії зупинилося. Її мама померла наступного дня.

30 травня Софійці Крячко мало виповнитися 9 років. Вона була родом з Лимана. Навчалася у школі №2, дуже любила англійську, гарно малювала. Рідні пригадують дівчинку веселою та енергійною.

«Це була дуже позитивна дівчинка, але з характером – любила, щоби все було так, як вона захоче. Англійська була її улюбленим предметом, вона чудово розказувала вірші англійською. Додатково ще займалася математикою. Удома любила потанцювати, поспівати», – пригадала двоюрідна сестра Софії, Аліна

Удень 23 травня 2022 року батько Софійки пішов навідати брата, який мешкав неподалік. Почався обстріл. Ворожий снаряд прилетів у підвал, де сховалися Софійка з мамою. Рідні прибігли на допомогу та витягнули їх з-під завалів. Тато взяв сусідську машину та повіз доньку й дружину до лікарні. Дорогою він теж потрапив під обстріл, довелося повертатися додому. Дістатися лікарні Софійці та Наталії допомогли українські захисники. Однак їхні поранення були надто важкі…

У Софії залишилися бабусі Світлана та Ольга, а також дядько зі сімʼєю.

Тато дівчинки покінчив із життям.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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