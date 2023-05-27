Меморіал: вбиті росією. Захисник Владислав Холодний, 26 років, Соледар

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Владислав Холодний

Старший солдат Владислав Холодний, позивний Маджон, загинув 28 серпня 2022 року на бойовому завданні біля міста Соледар на Донеччині. Воїну було 26 років.

Владислав народився в селі Огульці Харківської області. Після закінчення місцевої школи здобув спеціальну освіту за фахом маляра-штукатура. З 2015 року проходив строкову службу в рядах НГУ у Харкові. Згодом працював у різних сферах, зокрема, на Харківському картонному підприємстві. Обожнював швидкість, автомобілі та спортивні мотоцикли.

Під час повномасштабної війни, у березні 2022 року, Владислав приєднався до лав Збройних Сил України. Служив у 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр». Був радіотелефоністом-лінійним наглядачем відділення зв’язку взводу управління у мінометній батареї. Брав участь у боях за Ізюм на Харківщині, Волноваху, Бахмут і Соледар на Донеччині.

«Владька – це найбільш світла та добра людина, яка за свої 26 років ніколи нікому не відмовляла. Був хорошим сином, люблячим чоловіком і найкращим татом. Мав завжди велике коло друзів. Любив життя. У нас було багато планів на майбутнє. Найважче те, що донечка Ульяша нічого не знає і до сих пір чекає свого найкращого тата додому», – розповіла дружина загиблого Анастасія

Поховали Владислава у рідному селі.

Вдома на нього чекали батьки, сестра, дружина та донька, якій на момент загибелі тата було 3 роки.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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