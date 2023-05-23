Меморіал: вбиті росією. Катерина Єфименко, 27 років, Часів Яр, травень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Катерина Єфименко

27-річна Катерина Єфименко загинула 19 травня 2023 року внаслідок російських обстрілів міста Часів Яр Донецької області. Поряд загинула також її мама – Анжела.

Катерина та Анжела жили у будинку знайомих, адже їхнє житло було пошкоджене обстрілами. 19 травня у дім, де перебували мама з донькою, влучив снаряд.

Катерина Єфименко народилася в місті Часів Яр. У 2018 році закінчила Донецький національний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа». Інтернатуру пройшла у багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування міста Бахмут, де й залишилася працювати. Катерина обіймала посаду лікарки-рентгенологині кабінету комп’ютерної томографії. На дозвіллі любила читати. Піклувалася про безпритульних тварин.

«За такий ще зовсім короткий життєвий шлях вона встигла усім сподобатися та запам’ятатися, як гарна, сонячна, приємна дівчина, як цікава співрозмовниця, як перспективна спеціалістка, віддана своїй справі й колективу; як подруга, як любляча донька…» – розповіли в медзакладі, де працювала Катерина «Катя була чудовою людиною, дуже доброю, щедрою. Коли в нашому місті почалися обстріли, вона, не задумуючись, бігла на допомогу іншим… Ніколи не жалілася, була сильною духом», – розповіла сусідка загиблої Тетяна Явдошенко

У Катерини Єфименко залишилися бабуся та чоловік.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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