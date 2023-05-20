Меморіал: вбиті росією. Всеволод Кучеренко, 5 років, Херсонщина, травень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Всеволод Кучеренко

Всеволодові Кучеренку із Зеленівки на Херсонщині було 5 років. 17 травня 2023-го, коли почався російський обстріл селища, він разом із дідусем грався на дитячому майданчику. Всеволода сильно поранило.

Тато, який був неподалік, схопив малюка та зупинив попутну автівку, щоби негайно везти дитину в лікарню. Та дорогою серце хлопчика зупинилося. Російський обстріл убив Всеволода.

До початку повномасштабної війни хлопчик ходив у дитсадок. Потім залишався з мамою. Після вторгнення російської армії сімʼя евакуювалася із Зеленівки, а за деякий час до трагедії були змушені повернутися у справах. У селищі залишалися бабуся та дідусь хлопчика.

«Маленький Сєва, як його ніжно називали всі рідні… Він зростав дуже розумним хлопчиком. Був веселим, хорошим, усміхненим. Мама з татом були для нього найкращими…», – сказала подруга сімʼї Анастасія

У Всеволода залишилися батьки, бабуся та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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