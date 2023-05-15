Меморіал: вбиті росією. Валентина Тротійчук, 59 років, Умань, квітень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Валентина Тротійчук

59-річна Валентина Тройчук загинула від російської ракети, яка 28 квітня 2023 року влучила у будинок на вулиці Захисників України в Умані. Поряд загинули її син Роман, онучка Уляна та невістка Антоніна. Той ворожий удар відібрав життя 23 людей.

Валентина народилася в селі Гродзеве Черкаської області. Навчалася в Уманському кооперативному технікумі, де здобула фах кухаря-кондитера. Працювала на хлібокомбінаті, потім 17 років у їдальні Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Останнім часом була молодшою медичною сестрою в Уманській центральній міській лікарні.

«Багато років вона працювала у сфері кулінарії. Її руки завжди пахли свіжим хлібом, запашною здобою, чимось смачненьким», – пригадала сусідка та подруга загиблої Тетяна Савицька

Чоловік Валентини, Олександр, загинув в автокатастрофі. За словами подруги, Валентина була центром, навколо якого гуртувалася її родина.

«У неї завжди вистачало часу для всіх. Вона ніколи не відмовляла в допомозі та підтримці. Для дітей була люблячою матір’ю, для внуків – турботливою бабусею. Валя знала безліч приказок, примовок, жарти сипалися з її вуст. Вона вміла задати тон у компанії. Валя мріяла про мир, про те, як вийде на пенсію та переїде господарювати у батьківську хату, хотіла працювати на землі. Валя була хрещеною мого брата. Ми спільно переживали найрадісніші моменти нашого життя, допомагали одна одній у тяжкі моменти. Не можу усвідомити, що її та її рідних більше не буде. Що ми не зберемося на свята, не приїдемо в село на вихідні. Не будемо жартувати під час праці на городі. Не уявляю цей світ без Валі, Ромчика, Тоні, золотокосої Улянки-кульбабки. Усі плани і мрії обірвала в одну мить російська ракета. Три покоління українців пішли у засвіти…», – сказала Тетяна

У загиблої Валентини залишився старший син Станіслав, невістка Ірина та внук Олександр.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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