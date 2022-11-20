Меморіал: вбиті росією. Сергій Проневич, 29 років, Сумщина

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

NNS під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Сергій Проневич

У селі Боромля на Сумщині російські окупанти вбили 29-річного Сергія Проневича. Він був легкоатлетом, українським рекордсменом. Сергія катували, а потім розстріляли. Точна дата загибелі спортсмена невідома. Його тіло знайшли після звільнення Боромлі від російських окупантів на початку квітня 2022 року.

Знайомі Сергія розповідають, що після повномасштабного вторгнення росіян він допомагав у відсічі агресору: вночі бігав навколишніми територіями, щоби розвідувати місця дислокації ворожої техніки; виготовляв «коктейлі молотова», знищив вісім одиниць ворожої техніки. Врешті російські військові почали шукати Сергія, а знайшовши – убили…

«Мене приголомшила страшна звістка про хлопця з Сумщини, якого катували і вбили російські військові. Його тіло було знайдено вже після визволення Боромлі, через тиждень після зникнення. Неймовірно важко про це писати, але ним виявився рекордсмен України Сергій Проневич», – написала керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

Сергій поставив рекорд у 2019 році – у військовій амуніції пробіг марафонську дистанцію, а це понад 42 кілометри, за 4 години 36 хвилин. Спортсмен також працював тренером з легкої атлетики в місті Тростянець, де виховував близько 30 юних легкоатлетів.

«Найкращі люди країни, цвіт і надія нації, розтоптані брудним чоботом… – написала Лана Вєтрова. – Катування людей вважається злочином навіть під час війни. І я вірю, що прийде час і кожен з цих злочинців відповість за смерть Сергія – перед судом, перед українцями і перед Богом. Вічна слава Герою»

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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