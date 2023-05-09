Меморіал: вбиті росією. Тетяна Кириченко, 64 роки, Херсон, травень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Тетяна Кириченко

Третього травня 2023 року російська армія здійснила масований обстріл Херсона, який відібрав життя 24 людей. Того дня загинула 64-річна місцева жителька Тетяна Кириченко. Поряд загинув також її чоловік. Подружжя було в супермаркеті, в який поцілила російська армія.

Тетяна була родом із селища Любимівка Каховського району. Закінчила Херсонське медичне училище. Працювала у відділенні реанімації міської лікарні імені Афанасія і Ольги Тропініних. Виконувала обовʼязки старшої медсестри. Загалом медицині Тетяна віддала понад 47 років життя.

«Вона дуже відповідальна. Прийшла на посаду виконувачки обовʼязків старшої медичної сестри після того, коли її попередниці вдалося виїхати з окупації в Німеччину. Я завжди могла покластися Тетяну, таку людину знайти дуже складно…», – каже її колега, заступниця медичного директора з медсестринства Лариса Малета

«Вона не раз допомагала лікарям рятувати життя хворих. Завжди була поруч із молодими спеціалістами і передавала їм свій величезний досвід. Колектив лікарні глибоко сумує з приводу її трагічної смерті…», – додали у медичному закладі.

В Тетяни Кириченко залишився брат.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/