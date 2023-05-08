Меморіал: вбиті росією. Захисник Степан Амелькін, Бахмут, травень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Степан Амелькін

Військовослужбовець Степан Амелькін, позивний Бандера, загинув 27 травня 2022 року під час оборони від окупантів міста Бахмут на Донеччині. Воїну було 34 роки.

Степан народився в Києві. Закінчив Державний університет телекомунікацій. Працював інженером зв’язку на державному підприємстві «Українські Спеціальні Системи».

Під час повномасштабного російського вторгнення чоловік приєднався до Збройних Сил України, щоб боротися проти окупантів. Обійняв посаду навідника механізованого відділення в одному з підрозділів.

«Пройшовши довгий шлях разом, наш колектив з впевненістю може сказати, що втратив надійного друга та професіонала своєї справи, який неодноразово був нагороджений відомчими відзнаками. Степану було лише 34 роки – розквіт сил, все життя попереду, але підступний ворог здійснив напад на Україну, розділивши життя кожного українця на «до» та «після». Він був істинним патріотом. Тому, не вагаючись, став на захист, відчуваючи необхідність зберегти незалежність і свободу нашої країни та кожного з нас. Справжня сутність людини розкривається на війні і тому останні години життя Степана якнайкраще демонструють, якою він був людиною. Степан був дуже добрим, чуйним і світлим. Справжній герой, вірний товариш, Людина з великої літери. Таким він назавжди залишиться в наших серцях. Ти – наш герой!» – розповіли колеги загиблого «Більш за все я хочу, щоб за моїм братом залишилась пам’ять», – зазначила сестра бійця Ольга

Поховали Степана на Бортничівському цвинтарі у Києві.

У нього залишилися сестра та племінник.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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