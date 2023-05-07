Меморіал: вбиті росією. Єлизавета Невара, 16 років, Донеччина, травень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Єлизавета Невара

16-річна Єлизавета Невара померла пізно ввечері 4 травня 2023 року в лікарні Дніпра. Майже тиждень медики боролися за життя дівчини, яка отримала важкі опіки внаслідок російських обстрілів селища Малотаранівка Краматорського району Донеччини. Утім її серце зупинилося.

Єлизавета отримала важкі травми 29 квітня. Того дня вранці ворог атакував Краматорськ та навколишні населені пункти дронами. Через обстріл загорілися два приватні будинки і господарське приміщення. На місці обстрілу рятувальники знайшли Лізу та її матір. Їх доправили до лікарні Дніпра. Мама дівчини перебуває там у важкому стані.

Єлизавета Невара народилася на Донеччині. Навчалася у Краматорській школі №10. Її пригадують світлою та хорошою дівчиною.

«Ліза була тендітною, тихою, скромною. Вона була не лише прекрасною ученицею, а й привітною та добродушною, завжди могла підняти настрій друзям та вчителям. Ми будемо пам’ятати її, як той промінчик світла, який освітлював життя родини, вчителів, друзів», – розповіли освітяни Краматорська

8 березня 2023 року Єлизавета втратила батька – Джона Невару. Він був знаним лікарем-отоларингологом у Краматорську. Після початку повномасштабної війни родина евакуювалася з Донеччини на Черкащину. Батько Лізи очолив фельдшерський пункт у селі Скориківка. Після його смерті сім’я повернулася на Донеччину.

У Єлизавети залишилися старший брат з родиною та тітки.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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