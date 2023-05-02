Меморіал: вбиті росією. Софія Шульга, 11 років, Умань, квітень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Софія Шульга

11-річна Софія Шульга загинула 28 квітня 2023 року в Умані на Черкащині. Поряд загинув її 17-річний брат Кирило. Життя дітей відібрала російська ракета, яка влучила в їхню кімнату. Від ворожого удару по житловому будинку загинуло 23 людини.

Батьки Софійки Шульги із молодшим сином були в іншій кімнаті квартири і їм вдалося врятуватися.

Сім‘я Софійки – переселенці з Луганщини ще з 2014 року. Переїхали на Черкащину, рятуючись від російської агресії в їхній рідній області.

В Умані Софія навчалася в гімназії №5, була шестикласницею.

«Загинула моя учениця, творча та щира дівчинка – Софія Шульга. Неможливо підібрати слова підтримки батькам, які втратили найрідніших (дочку та сина). Софія назавжди у нашій пам’яті та серцях. Спи спокійно, наша блакитноока дівчинко», – сказала вчителька Валерія Макуха

У Софії Шульги залишилися батьки та молодший братик.

Допомогти родині можна за номером картки:

5168 7451 1320 7739, тітка Наталія Чепелівська, сестра мами Софійки

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/