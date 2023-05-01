Меморіал: вбиті росією. Захисник Костянтин Бартош, 52 роки, Бахмут

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Захисник Костянтин Бартош

Молодший сержант Костянтин Бартош, позивний Кракен, загинув 24 грудня 2022 року в бою з окупантами біля села Кліщіївка під Бахмутом на Донеччині. Воїну було 52 роки.

Костянтин народився в селі Радолівка Запорізької області. Після закінчення школи вступив до СПТУ №53 в селі Обіточне, де здобув фах тракториста. У 2014 році чоловік оселився на Чернігівщині – в селі Богдани. Там жив і працював. Зустрів своє кохання й одружився. Чотирьох дітей жінки від попередніх стосунків виховував як рідних. Сам мав двох синів від першого шлюбу.

Під час повномасштабного російського вторгнення чоловік став на захист рідного дому та України. У травні приєднався до лав 23-го окремого батальйону спеціального призначення ЗСУ. Був гранатометником.

«Завжди доброзичливий, ніколи нікому не відмовляв в допомозі, любив сім’ю. Це була людина, яка завжди посміхалась, не пам’ятаю такого дня, щоб він був без посмішки. Це та людина, яка любила життя і хотіла жити… Пап, ми дуже сумуємо за тобою, нам дуже не вистачає тебе. Я пишаюсь, що саме ти – мій папа, а я – твоя донька. Ти – мій всесвіт, моє життя. Ти живий у наших серцях, до останнього подиху. Коли у мене народиться син, він з гордістю носитиме твоє ім’я», – написала донька загиблого Сніжана «Костянтин був надзвичайно добрим і чуйним чоловіком. Для чотирьох дітей Валентини Миколаївни він став турботливим та зразковим батьком. Працьовитий, співчутливий, винятковий господар, він завжди допомагав односельцям у всьому, про що його просили», – зазначили у Варвинській селищній раді

Поховали Костянтина в селі Богдани на Чернігівщині.

У нього залишилися дружина та діти.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/