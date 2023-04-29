Меморіал: вбиті росією. Вероніка Макаренко, 2 роки, Дніпро, квітень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Вероніка Макаренко

28 квітня 2023 року в Дніпрі загинула дворічна Вероніка Макаренко. Вночі російські військові завдали ракетного удару по різних містах України. Один зі снарядів влучив у приватний житловий будинок в Дніпрі, де мирно спали Вероніка та її мама Ольга, яка також загинула. Бабусю і дідуся Вероніки госпіталізували. «Оля і Ніка були світлими дівчатками. Мама з дочкою переїхала до батьківського дому – думала, що там буде безпечніше, ніж у квартирі в багатоповерхівці. Але на жаль, російська ракета їх убила…», – сказала тітка загиблої, Тетяна Білаш Маленька Вероніка була улюбленицею родини. Зростала жвавою дівчинкою, яку все цікавило. Мала багато іграшок. У приватному будинку, де вона мешкала останнім часом, були кішки та собаки, і Ніка їх дуже любила. «Спочивайте, мої янголятка, я вас дуже люблю», – сказала Тетяна. У Вероніки залишилися тато, бабуся, дідусь, дядько і тітка. Допомогти родині загиблої можна за номером картки: 4149 6090 1199 9283 – Білаш Тетяна Сергіївна

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/