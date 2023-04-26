Меморіал: вбиті росією. Захисник Сергій Столбцов, 34 роки, Донеччина, вересень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Сергій Столбцов

Боєць ТРО Сергій Столбцов, позивний Географ, загинув 28 вересня 2022 року в бою з окупантами на Донеччині. Ворожий танковий снаряд влучив в окоп, де перебував захисник. Він отримав смертельні поранення. Воїну було 34 роки. Сергій народився у місті Новомосковськ Дніпропетровської області. Навчався в місцевій школі №6. У 2010 році закінчив з відзнакою геолого-географічний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Працював учителем географії, завідував кафедрою природничих наук у Дніпропетровському ліцеї інформаційних технологій при ДНУ. З 2014 року також працював у НВК «Європейська гімназія» міста Дніпра. Неодноразовий призер та майстер спорту з пауерліфтингу, член клубу «Байпас». З початком повномасштабного російського вторгнення чоловік приєднався до місцевої ТРО. Став солдатом 102-го батальйону 108-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Був стрільцем. За два тижні до загибелі Сергія призначили виконуючим обов’язки командира взводу, готували документи на присвоєння йому офіцерського звання. Однак не встигли. «Він був талановитим педагогом, його любили учні, шанували колеги. Він був надійною опорою та вчителем для своїх побратимів! Талановита, інтелігентна людина, яка любила життя та поважала оточуючих. Він був справжнім і вірним другом та відданим сином України!» – розповіла подруга загиблого Тетяна «У всього колективу стискається від болю і туги серце за цією втратою. Він був спокійним, врівноваженим, ерудованим, фаховим вчителем, якого любили і поважали учні та колеги. Результативний спортсмен із силових видів спорту. Маючи право на «бронь» як вчитель, з перших днів війни пішов добровольцем до ТРО, а потім воював на Сході», – написали колеги Сергія Поховали захисника у рідному Новомосковську. У Сергія залишилися батьки.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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