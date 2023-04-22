Меморіал: вбиті росією. Ірина Калініна, 32 роки, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ірина Калініна

9 березня 2022 року російська авіація вчергове бомбардувала Маріуполь. Ворожа зброя влучила на центральне подвір’я пологового відділення лікарні № 3. У медзакладі в очікуванні первістка перебувала 32-річна Ірина Калініна. Вибухова хвиля пошкодила приміщення пологового, уламки скла і цегли сильно поранили жінку. Рятувальники й усі, хто був на території, кинулися допомагати вагітним, зокрема Ірині. Її поклали на ноші, встелені ковдрою із яскравим кавуновим принтом, та винесли з палати. Цей момент задокументував фотограф Євгеній Малолєтка. Його світлина облетіла світ. Вагітну Ірину Калініну екстрено доставили в обласну лікарню Маріуполя. За допомогою кесаревого розтину на світ з’явився малюк Мирон. Однак згодом і матір, і дитина померли. Ірина Калініна народилася в селі поблизу Маріуполя. Коли подорослішала, переїхала в місто, закінчила Донецький національний технічний університет. Працювала менеджеркою магазину одягу, мала багато друзів. Любила відпочивати на березі Азовського моря. У Маріуполі зустріла своє кохання – Івана Калініна. Вийшла заміж, завагітніла. Родина переселилася в більшу квартиру, готували кімнату для первістка. «Ірішка, ти дуже любила, щоб ми тебе так називали. Я хочу запам’ятати тебе красивою, з величезними віями, яскравою, життєрадісною. Мені не віриться, що це могло статися саме з тобою», – написала подруга Юлія Лобода Ірину з новонародженим Мироном поховали у її рідному селі.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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