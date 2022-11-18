Меморіал: вбиті росією. Роман Жеріхов, 8 років, Кам’янка Запорізької області, серпень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

NNS під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Роман Жеріхов

8-річний Роман Жеріхов загинув у Кам’янці Запорізької області. 26 серпня 2022 року окупанти обстріляли один із житлових чотириповерхових будинків, де мешкав хлопчик зі своєю сім’єю. Верхній поверх знесло і Роман опинився під завалами. Від обстрілу росіян загинули також його 29-річна матір Анастасія та майже 2-річний брат Михайло.

Роман Жеріхов навчався у 2 класі Кам’янської спеціалізованої школи «Інтелект». Цей заклад освіти закінчила також і його мама. За словами подруги загиблої Єсенії, у них навіть була та сама перша вчителька. Хлопчик добре вчився, любив малювати, був дуже розвиненим.

«Коли Роман ішов у перший клас, вже вмів добре писати, читав. Як і всі діти, полюбляв гратися іграшками. Ромчик ріс без тата, але Настя заміняла обох батьків. Незважаючи на те, що у матері не склалося життя з його батьком, вони спілкувалися і підтримували добрі стосунки», – пригадала подруга матері.

Ромчик був слухняним сином, мав велику довіру і повагу до матері.

«Такий собі маленький дорослий, – розповіла Єсенія. – Серйозний, відповідальний. Анастасія спокійно могла залишити його на кілька хвилин з молодшим братом Михайликом. Він його дуже любив».

Роман Жеріхов, як і мама, мав музичні здібності. Анастасія хотіла записати його в музичну школу, щоби хлопчик освоїв гру на гітарі чи клавішних інструментах, але так і не встигли…

У загиблого залишилися бабуся, дідусь, батько та вітчим.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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