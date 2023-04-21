Меморіал: вбиті росією. Володимир Чередніченко, 75 років, Ірпінь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Володимир Чередніченко

24 березня 2022 року російські військові на броньованій техніці заїхали на вулицю Мечникова в Ірпені. Спочатку обстріляли п’ятиповерхівку, а потім запальними снарядами почали гатити по будинку, в якому мешкав 75-річний Володимир Чередніченко зі своєю дружиною Надією. Дім подружжя і гараж загорілися.

Надія вивела Володимира, який пересувався на ходунках, із палаючого будинку. Чоловік відкрив ворота, вийшов на дорогу. Окупанти розстріляли Володимира з автоматів. Також убили його дружину Надію.

«Тата вбили десь за метр від мами, яка була біля воріт», – розповіла дочка загиблого Дарія Півень

Син Володимира, керівник музичної частини, диригент Львівської національної опери Іван Чередніченко, незадовго до початку повномасштабної війни був у батьківському домі в Ірпені. 23 лютого його викликали на роботу до Львова і він поїхав. Саме завдяки батькові, який до виходу на пенсію працював у сфері культури, Іван з дитинства займався музикою.

Володимир Чередніченко закінчив Київську муніципальну академію естрадного та циркового мистецтв. У молодості багато танцював. Останнє його місце роботи – Музична спілка. Володимир – потерпілий від аварії на Чорнобильській АЕС, мав інвалідність 1-ї групи, перебував на пенсії за станом здоров’я.

«Коли ми були маленькі, його робота була пов’язана з організацією різних концертів та виступів творчих колективів. Тато дуже любив розповідати різноманітні жарти і небилиці, був дуже комунікабельним. Мабуть, понад усе пишався тим, що син став диригентом. Він скеровував брата до музики з самого дитинства і дуже багато йому в цьому допомагав. Усе своє дитинство я пам’ятаю, що тато щось ремонтував. Дуже багато в будинку зробив своїми руками», – розповіла Дарія Півень

Останнім часом Володимир мешкав у Києві, окремо від дружини. Влітку 2021-го Надія забрала чоловіка до себе в Ірпінь., адже в той час йому вже було складно самостійно доглядати за собою.

У Володимира Чередніченка залишилися дочка, син та онука.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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