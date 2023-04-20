Меморіал: вбиті росією. Захисник Сергій Григорчак, 28 років, Донеччина, лютий

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Сергій Григорчак

Солдат Сергій Григорчак, позивний Фрегат, загинув 14 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Мар’їнка на Донеччині. Воїну було 28 років.

Сергій народився у місті Первомайськ Миколаївської області. Навчався у місцевій школі №5. Потім здобув фах газовика у Кіровоградському професійно-технічному училищі. Тривалий час жив у Києві. Працював монтажником, займався склінням фасадів.

Під час повномасштабного російського вторгнення чоловік воював за Україну у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України. Обіймав посаду навідника.

«Серьожа, мій чоловік, мій герой, вічна пам’ять тобі, я пам’ятатиму тебе завжди, ти в моєму серці. Мені тебе не вистачає. Я не знаю, як зможу пережити цей біль, як мені жити без тебе, без такої світлої, доброї, мужньої та найріднішої мені людини. Я не можу в це повірити досі… У нього були великі плани на наше майбутнє. Він хотів побудувати родину, ми планували розписатися після війни, багато подорожувати. Він пішов на війну захищати свою країну заради свого майбутнього», – написала кохана загиблого Юлія

Поховали десантника у рідному місті.

Вдома на Сергія чекали любляча родина, дівчина та друзі.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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