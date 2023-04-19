Меморіал: вбиті росією. Ніна Зелепукіна, 54 роки, Ірпінь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ніна Зелепукіна

На початку повномасштабної війни Ірпінь був одним із найнебезпечніших населених пунктів Київщини. Наступаючи на столицю, російська армія прагнула взяти його під контроль. Окупаційні війська знищували цивільну інфраструктуру та вбивали місцевих жителів. 5 березня 2022 року в мікрорайоні Стоянка в Ірпені загинула Ніна Зелепукіна. Їй було 54 роки.

«Мою матусю, Зелепукіну Ніну Володимирівну, було вбито під час обстрілу з російського гелікоптера. Ракета влучила у вікно кімнати, де вони були з батьком. Я встигла вийти звідти за 10 секунд до цього. Мама загинула на місці. Тато був поранений, але дивом вижив. Це все сталось 5 березня о сьомій ранку. Ми якраз збиралися виїжджати в іншу область, але не встигли. Гелікоптер тоді обстріляв дачі в Стоянці, постраждало вісім будинків», – сказала Юлія, дочка загиблої

Юлії вдалось вивезти пораненого батька до Вінниці, де він місяць пролежав у лікарні.

«Це великий біль для моєї родини. Після пережитого в батька з’явилась пухлина… Ми вже рік за кордоном боремось за його життя», – розповіла у квітні 2023-го Юлія Зелепукіна

Ніна Зелепукіна була жителькою Ірпеня. 28 років працювала в Ірпінській міській поліклініці у відділі статистики. Колеги згадують її доброю та щирою людиною.

«З Ніною ми познайомились у 1997-му, коли я прийшла працювати в поліклініку. Ми одразу стали подругами. Ніночка була дуже світлою. Завжди усміхнена. Вона мені дуже допомогла у важку годину, підтримала. Ніна була дружкою у нас із чоловіком на весіллі. Дуже шкода, що клята війна забирає наших близьких, друзів», – розповіла Ірина Абрамова

Її чоловік загинув того ж дня, що й подруга Ніна. Його вбили у Бучі.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/