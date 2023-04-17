Меморіал: вбиті росією. Захисник Дмитро Ейшишок, 37 років, Донеччина, липень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Дмитро Ейшишок

Молодший лейтенант Дмитро Ейшишок, позивний Бухгалтер, загинув 4 липня 2022 року в бою з окупантами біля села Богородичне на Донеччині. Через 20 днів офіцеру мало виповнитися 38 років.

Дмитро народився і жив у місті Дніпро. Здобув освіту фінансиста у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. Захоплювався спортом, водним туризмом, поїздками на велосипеді та сплавом на байдарках.

З початком повномасштабного російського вторгнення чоловік евакуював родину з України. А в березні приєднався до ЗСУ. Став бійцем 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Обіймав посаду командира взводу.

«Мій коханий чоловік Діма – дуже чудова Людина. Добрий, вихований та працьовитий! Люблячий батько! Він завжди допомагав друзям, знайомим. Ніколи нікому не відмовляв. Коли сталася біда і на нашу землю прийшов ворог, добровільно пішов у ЗСУ захищати сім’ю та Україну», – розповіла дружина загиблого Альона

Поховали офіцера на Краснопільському кладовищі у рідному місті.

У Дмитра залишилися батьки, сестра, дружина, син і донька.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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