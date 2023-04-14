Меморіал: вбиті росією. Захисник Олег Носач, 19 років, Донеччина, січень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олег Носач

Старший солдат Олег Носач, позивний Katana, загинув 30 січня 2023 року під час виконання бойового завдання біля села Благодатне на Донеччині. Воїну було 19 років.

Олег народився у місті Бориспіль Київської області. Навчався у Бориспільській загальноосвітній школі імені Юрія Головатого №1. Згодом закінчив Київський ліцей-інтернат №23 «Кадетський корпус». Потім поїхав до Польщі опановувати IT-технології. У вільний час активно займався спортом. Захоплювався відеоіграми.

Під час повномасштабного російського вторгнення хлопець без вагань повернувся на Батьківщину, щоб стати на її захист. Воював у складі спеціального підрозділу «Кракен» ГУР МОУ. Був оператором БПЛА.

«Щирий, добрий, енергійний, відповідальний, справедливий – саме таким буду завжди його пам’ятати. Я завжди його називала ідеальним хлопцем, у якого поєднанні всі позитивні якості справжнього чоловіка. Активно займався спортом, цікавився комп’ютерами, досконало володів англійською та польською мовами. Мріяв стати військовим з дитинства, тому без вагань пішов захищати свою країну. «Кохаю тебе, ти найкраще, що сталося зі мною в цьому житті, сподіваюсь, ми все подолаємо і створимо найкращу сім’ю з дітками, собачкою, великим будинком і деревом» – назавжди запам’ятаю ці його слова», – розповіла кохана дівчина загиблого Діана

Поховали Олега на Рогозівському кладовищі у рідному Борисполі.

У захисника залишилися любляча сім’я, кохана дівчина та друзі.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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