Меморіал: вбиті росією. Курсант Владислав Шаповалов, 19 років, Харків, квітень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

NNS під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Владислав Шаповалов

19-річний Владислав Шаповалов загинув у Харкові. Курсант чергував у військовому шпиталі, коли 7 квітня 2022 року туди поцілила російська ракета.

Владислав навчався на другому курсі Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, на факультеті радіотехнічних військ протиповітряної оборони. 7 квітня, коли він заступив на чергування у військовому шпиталі, встиг востаннє зателефонувати батькам. Сказав, що все гаразд. Близько 18.30 контрольно-пропускний пункт шпиталю вразила ворожа ракета. Владислав загинув від отриманих поранень.

19-річний Влад був родом з селища Близнюки на Харківщині. Займався гирьовим спортом, був кандидатом у майстри спорту України та призером багатьох змагань. Зокрема, 12 лютого 2022 року Влад посів третє місце на обласному чемпіонаті, змагався у двоборстві серед дорослих у ваговій категорії до 85 кілограм. А за майже два тижні після цього почалось повномасштабне вторгнення Росії, яке забрало життя Влада.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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