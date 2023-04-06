Меморіал: вбиті росією. Олександр Перегон, 41 рік, Ізюм, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олександр Перегон

41-річний Олександр Перегон загинув 3 березня 2022 року від російської бомби, яка влучила в будинок на вулиці Українській в Ізюмі. Поряд загинули його дружина, двоє дітей, матір, племінниця і тітка. Родичів поховали на стихійному цвинтарі в лісі.

У вересні 2022-го після звільнення Ізюма тіла ексгумували. Перепоховати родичів змогли через рік після трагедії. 3 березня 2023-го Олександра, Ірину, Аріну та Нікіту Перегонів поховали у Циркунах.

Олександр народився в Ізюмі. З дружиною Іриною познайомився у Харкові. Пара після одруження оселилася в селі Циркуни. У них народилося двійко дітей: донька Аріна та син Нікіта. Олександр багато працював, а на дозвіллі любив рибалити, часто приїжджав до Києва в гості до брата Віталія. Брат пригадує загиблого роботящим і товариським.

«Сашко своїми руками від фундаменту побудував дім. Удень працював на газовій заправці, а потім – цегла за цеглою будував хату. Ірина й діти були його сенсом життя. Він все робив для них», – розповів Віталій

Олександра та Ірину Перегонів пригадують відкритими та веселими людьми. Вони мріяли створити затишок у своїй оселі, допомогти дітям здобути гарну освіту.

«Саша побудував біля дому дитячий майданчик. Влітку ми майже щовечора зустрічалися там з нашими дітьми. У них стільки планів було… », – сказала знайома родини Наталія Тютюнник

У загиблого Олександра Перегона залишився старший брат.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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