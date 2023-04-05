Меморіал: вбиті росією. Світлана Четвертакова, 57 років, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Світлана Четвертакова

57-річна Світлана Четвертакова загинула в Маріуполі 29 березня 2022 року. Поряд загинули онука Мирослава Литвиненко, родички Ірина Тимощенко та Катерина Четвертакова. Снаряд потрапив у будинок, де вони перебували.

Світлана з донькою Катериною Литвиненко, маленькою онукою та ще двома родичками кілька тижнів переховувалися в приватному будинку в Приморському районі. 29 березня вони планували покидати місто. Катерина вийшла на вулицю оцінити ситуацію навколо. Її родичі зі зібраними речами чекали біля виходу з будинку – там і прилетів снаряд.

«Вибуховою хвилею мене тільки контузило, а ось моєї родини не стало. Поховати рідних вдалося тільки наступного ранку, під обстрілами. Ніколи не думала, що буду всю ніч молитися, аби їхні тіла не згоріли; що буду копати могилу для своєї матусі та донечки. Але копала. І своїми руками поклала в цю яму довгоочікувану дитину разом з мамою», – розповіла Катерина

Світлана Четвертакова народилася в Маріуполі. Майже 35 років працювала в протитуберкульозному диспансері. Останні 20 років була дезінфекторкою.

«Мама була найріднішою людиною, моєю найкращою подругою. Завжди приходила на допомогу, була моєю опорою. Мій чоловік казав, що його теща найкраща у світі. А коли народилася Мірочка, вона стала найкращою бабусею. Мені не вистачить цілого життя, щоб описати, яка це була людина – дбайлива, співчутлива, найкраща матуся в цілому світі!», – розповіла Катерина

Світлану із онукою Мирославою перепоховали на Старокримському кладовищі.

У неї залишилися донька Катерина та чоловік Володимир.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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