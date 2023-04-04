Меморіал: вбиті росією. Захисник Олексій Кравченко, 38 років, Донеччина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олексій Кравченко

Старший солдат Олексій Кравченко, позивний Діджей, загинув 9 березня 2022 року в бою з окупантами під Волновахою на Донеччині. Воїну було 38 років.

Олексій народився в селищі Петропавлівка Дніпропетровської області. Жив у селі Олефірівка. Працював діджеєм. З 2014 року пішов на війну. Брав участь в АТО на Донбасі. Воював у гарячих точках Донеччини та Луганщини. Отримав серйозні поранення та опіки, довго проходив реабілітацію.

Під час повномасштабного вторгнення російських військових Олексій був знову мобілізований до лав ЗСУ. Служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді.

«Ця людина – справжній Герой, наш герой, якого ми ніколи не забудемо. Він був справжнім патріотом своєї України, не дарма його називали «Діджей Льоха», тому що в бій ішов тільки з піснею і бойовим настроєм. Завжди допомагав своїм побратимам і намагався захистити їх ціною свого життя», – розповіла колишня дружина загиблого Ангеліна

Посмертно старший солдат Кравченко нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Поховали воїна в селі Олефірівка на Дніпропетровщині.

В Олексія залишилися мама, син, брати і племінники.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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