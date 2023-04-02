Меморіал: вбиті росією. Захисник Василь Цюркало, 25 років, Донеччина, грудень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: захисник Василь Цюркало

Солдат Василь Цюркало, позивний Ангел, загинув 3 грудня 2022 року від кулі ворожого снайпера під час оборони позицій біля села Білогорівка на Донеччині. Воїну було 25 років.

Василь народився в селі Бітля Львівської області. Після школи здобув фах кухаря-кондитера у Самбірському професійному ліцеї сфери послуг. Одружився, виховував дитину. Планував майбутнє та понад усе мріяв жити у вільній країні.

Під час повномасштабного вторгнення Василь приєднався до лав Збройних Сил України. Став військовослужбовцем 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Обіймав посаду стрільця-помічника гранатометника. Разом із побратимами виконував бойові завдання на найнебезпечніших напрямках фронту.

«Коханий був дуже щирим і безмежно добрим. Ми з ним були дуже щасливі. Він був для мене найкращим, найкращим і залишиться… Вася ніколи не давав мені сумувати. Дякую Богу, щo була дoстoйнa тебе. Таких, як ти, чекають все життя, нaвіть для миті. А ми мали три рoки. Найкращі для нас обох… Назавжди в наших серцях», – розповіла дружина загиблого Галина

Поховали захисника у рідному селі.

У Василя залишилися батьки, дружина, донька, брати із сім’ями.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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