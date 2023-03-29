Меморіал: вбиті росією. Ольга Кравченко, 38 років, Ізюм, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ольга Кравченко

38-річна Ольга Кравченко загинула 9 березня 2022 в Ізюмі. Після початку повномасштабної війни вона з чоловіком і трьома дітьми переселилася до батьків на Першотравневу, 2. Їхній дім – неподалік на цій вулиці. Ольга, як згадує батько Михайло, вагалася, чи виїжджати з Ізюма чи ні, а потім таки вирішила залишитися в місті.

Тато Ольги обладнав для сім’ї окреме укриття в щитовій будинку – там ховалися восьмеро людей. Коли 9 березня російські війська завдали чергового удару по багатоповерхівці, під’їзд обвалився. Під завалами опинилися всі, хто був у підвалі, квартирах навіть сусіднього під’їзду і щитовій. Загинули представники чотирьох поколінь родини Ольги: вона сама, її бабуся, мама, чоловік, двоє синів і трирічна донечка. Вижив тільки її тато. Він перед тим, як будинок посипався, вийшов за двері щитової.

Ольга Кравченко була жителькою Ізюма, понад 10 років працювала в дитячому садочку вихователькою. Її згадують доброю та щирою. Ольга любила свою роботу та родину. Свята сім’я відзначала в батьківській оселі на Першотравневій, 2. Часто відпочивали на річці. Ольга мріяла про велику подорож із чоловіком та дітьми.

«Свій час доня присвячувала родині. Сини Діма та Льоша – школярі. Діма мав ось-ось відзначити п’ятнадцятиліття. І наша маленька, наша Арінка… Їй тільки три рочки було», – каже Михайло

Тіла дорослих загиблих родичів дістали з-під завалів 12 квітня. Наступного дня – дітей. Опізнавав усіх Михайло. Ольгу з чоловіком та дітьми поховали в одній могилі.

У будинку на Першотравневій, 2 загинуло близько 50 людей. У січні 2023 року вулицю перейменували на вулицю Пам’яті.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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