Меморіал: вбиті росією. Таїсія Аніпченко, 81 рік, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Таїсія Аніпченко

4 березня 2022 року в Маріуполі Донецької області померла місцева мешканка Таїсія Аніпченко. Жінка лежала у 9-ій міській лікарні під кисневим апаратом. Внаслідок бомбардування центральної підстанції російськими військовим, у місті зникло світло і подача кисню була припинена.

«Через брак кисню Таїсія Аніпченко померла», – сказав онук жінки Данило Герич

Таїсії був 81 рік. Вона вже давно вийшла на пенсію та вела спокійне життя у Маріуполі.

«Бабуся була доброю, світлою людиною, завжди готова була допомогти людям. На пам’ять збереглось лише одне фото. На ньому бабуся зі своїм улюбленцем – котом, якого теж уже немає…» – розповів Данило Герич

Крім онука, в Таїсії Аніпченко залишилася донька.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/