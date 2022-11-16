Меморіал: вбиті росією. Анастасія Боровик, 29 років, Запорізька область, серпень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

NNS під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Анастасія Боровик

29-річна Анастасія Боровик загинула в Кам’янці Запорізької області – 26 серпня 2022 року окупанти обстріляли ракетами житлові будинки селища. У чотириповерхівці, де жила Анастасія, повністю зруйнувало верхній поверх. Від обстрілу росіян загинули також 8-річний та майже 2-річний сини жінки – Роман Жеріхов та Михайло Боровик.

Анастасія була завідувачкою культурно-масовим сектором комунального закладу «Центр культури та дозвілля» Кам’янської селищної ради. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух зазначив, що ні вона, ні її колеги не пішли на співпрацю з росіянами, коли ті окупували Кам’янку.

Свою кар’єру в сфері культури Анастасія розпочала з 2014-го. За порадою колег вона успішно здала екзамени та стала студенткою Бердянського педагогічного університету. Вивчала музичне мистецтво. У 2019-му стала дипломованим спеціалістом. Викладачі та однокурсники, пригадуючи Анастасію, кажуть про неї – «світла і талановита людина».

З теплотою розповідають про загиблу і її колеги.

«Анастасія Олександрівна, Настьона, Анастейшен – так по різному називали її в нашому колективі, – написали в обласному методичному центрі культури і мистецтва Запорізької обласної ради. – Вона з дитинства відвідувала наш заклад як учасниця художньої самодіяльності, виросла в його стінах. Анастасія мала добрі організаторські здібності, завдяки яким досягала висот у роботі. Відзначалася оптимізмом, умінням зрозуміти інших. Завжди була готова прийти на допомогу».

Колеги розповідають, що в Анастасії був співочий талант і вона часто завойовувала нагороди на вокальних конкурсах.

«Настя мала гарний голос, даний Богом. Та вона підкорювала публіку не лише чарівним вокалом, виразною дикцією, а й витонченим артистизмом, найвищою культурою, красою та елегантністю. Ретельно та наполегливо готувалася до кожного вокального конкурсу. Здобула безліч нагород за призові місця, гран-прі, – розповіли колеги. – Загибель Анастасії та її діток – це дуже важка втрата для нашої культармійської родини Запорізької області».

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/