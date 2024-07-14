Механізм нарахування підвищених зарплат на прифронтових територіях удосконалено

Уряд удосконалив механізм нарахування зарплат на прифронтових територіях. Відповідні зміни до постанов від 25 квітня 2023 року № 391 і від 25 серпня 2023 року № 928 були розроблені Мінреінтеграціх і внесені 12 липня.

Про це повідомляють у Мінреінтеграції, передають «Новини України – НСН».

Ці документи стосуються механізму підвищення зарплат працівникам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів на території активних бойових дій. Йдеться і про державних службовців, і про працівників державних установ.

Зазначається, що раніше перелік працівників погоджувався з відповідною обласною військовою адміністрацією. Тепер, щоб цей процес відбувався більш оперативно, такий перелік погоджуватимуть районні військові адміністрації.

Пропозиції змін щодо вдосконалення такого механізму розглядалися на засіданні Коордштабу з питань деокупованих територій під головуванням Віцепрем’єрки Ірини Верещук.

Що відомо про підвищення зарплат на прифронтових територіях

Нагадаємо, у серпні 2023 року уряд збільшив зарплати працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з державного бюджету, які працюють в зоні можливих та активних бойових дій.

На період дії воєнного стану тоді встановили щомісячну надбавку працівникам бюджетних установ та організацій за роботу з особливими умовами праці:

на територіях можливих бойових дій – у граничному розмірі 50% посадового окладу;

на територіях активних бойових дій – у граничному розмірі 100% посадового окладу.

Також працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору, що розташовані та безпосередньо надають соціальні послуги на територіях можливих або активних бойових дій, встановлюється щомісячна надбавка у граничному розмірі 100% посадового окладу, – повідомляли в Мінекономіки

Міністр економіки Юлія Свириденко наголошувала, в прикордонних регіонах та в зонах бойових дій продовжує працювати велика кількість працівників установ та закладів бюджетної сфери, які виконують свої обовʼязки в надскладних умовах і цим рішенням Уряд прагне фінансово їх підтримати.

Органам місцевого самоврядування, військовим адміністраціям населених пунктів, які розташовані на території можливих або активних бойових дій, рекомендувалося встановити такі ж надбавки працівникам бюджетних установ, що утримуються з місцевих бюджетів.

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