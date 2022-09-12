Масштабний удар рф по енергетичній інфраструктурі України: відео моменту, наслідки і ризики

11 вересня увечері стався масштабний удар рф по енергетичній інфраструктурі України. Про наслідки ракетної атаки і ризики повторення таких ситуацій у майбутньому розповів міністр енергетики України Герман Галущенко, передає NNS.

За словами міністра, через вчорашні масовані обстріли було знеструмлено 40 підстанцій та сотні тисяч домогосподарств.

«Вчора відбувся один з найбільш масових обстрілів енергетичної інфраструктури. Було обстріляно Зміївську ТЕС і три підстанції високої напруги, знеструмлено 40 підстанцій різної напруги, відключено 2 повітряні лінії 750 кВ, 5 повітряних ліній 330 кВ».- розповів Галущенко.

Внаслідок цього сотні тисяч українців, заявив Герман Галущенко, залишились без світла на Полтавщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині та Донеччині.

«Але швидкість відновлення пошкоджених ліній надихає! Вже за 40 хвилин світло почало повертатись в оселі українців. Всі основні лінії було заживлено вже за 4,5 години. Повністю відновлено електропостачання споживачам Полтавської, Донецької області, зараз ще залишаються знеструмленими на Сумщині 1,7 тисяч споживачів, на Дніпропетровщині – близько 3 тисяч, на Харківщині – 12 тисяч. Роботи з відновлення тривають», – повідомив міністр.

Він підкреслив, що опалювальний сезон ще й не розпочався, а ворог вже масовано атакує енергетичні об‘єкти. І єдине, що Україна «може (і робить!) для протистояння наслідкам таких атак, – це прискорення реагування, відпрацювання механізмів резервного заживлення, забезпечення матеріалами для цього і організація взаємодопомоги всіх компаній енергосектору – для максимальної ефективності і швидкості роботи».

Герман Галущенко також додав, що, на жаль, є втрати, до яких неможливо бути готовими: за попередніми даними, під час обстрілів загинули четверо енергетиків, трьох поранено.

«Щирі співчуття родинам загиблих, світла пам’ять героям енергетичного фронту! Війна триває. І кожен з нас робить все можливе, аби протистояти ворогу. Віримо в ЗСУ! Тримаємо енергетичний фронт!», – написав він у Facebook.

Відео моменту потрапляння ворожої ракети у ТЕЦ в Харківській області оприлюднили у мережі:

В Енергоатомі оприлюднили відео масштабної пожежі: