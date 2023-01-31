Як знайти роботу під час війни: список корисних посилань

В Мінреінтеграції розповіли, як в Україні та за її межами знайти роботу під час війни, передає НСН.

«Ця добірка допоможе знайти роботу як в Україні, так і за її межами – для тих, хто був змушений тимчасово покинути країну», йдеться в повідомленні відомства.

Як знайти роботу під час війни: список

«Крезюме Вакансії»

Це телеграм-канал з вакансіями у креативних індустріях. Ідеально підійде для журналістів, комунікаційників, дизайнерів, SMM-ників, ілюстраторів та представників інших творчих професій.

Workado

Канал для тих, хто перебуває в пошуках дистанційної роботи. Здебільшого тут зібрано вакансії у сферах IT та digital.

JOB for Ukrainians

Ресурс для пошуку вакансій в Україні та за кордоном. Кожна вакансія супроводжується набором хештегів: локація, сфера діяльності та допомога, яку готовий надати потенційний працедавець.

«Робота для переселенців з України»

Проєкт, який допомагає переселенцям знайти підробіток чи працевлаштуватися на тривалий час. Вакансії дуже різні й не завжди потребують досвіду роботи чи спеціальної освіти.

Lobby X

Онлайн-сервіс з пошуку роботи, де зібрані найрізноманітніші вакансії: від фахівців із кібербезпеки та бухгалтерів до SMM-менеджерів Збройних Сил України.

На заході Україні облаштували нове житло для переселенців – де можна знайти притулок