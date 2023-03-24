«Моторошно досі»: вагітна снайперка Жанна Д’Арк потрапила в ДТП

Вагітна снайперка Жанна Д’Арк потрапила в ДТП. Вона розповіла, що машина дуже сильно пошкодилась. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

Після аварії снайперка вийшла на зв’язок зі своїми шанувальниками. Вона не розповіла, як саме сталася ДТП, проте пообіцяла зовсім скоро розкрити всі деталі та показати, в якому стані авто.

«Моторошно досі. Я ціла, але дуже сильно стресонула. Прикро за машину. Ці гроші я не намалювала. Вона дісталася мені тяжкою працею. Рік, як більше немає ювелірного бізнесу, який дозволив мені купити машину», сказала Емеральд.

Снайперка додала, що це перша в її життя аварія і за 15 років її стажу ніколи такого не траплялось.

Вагітна снайперка Жанна Д’Арк потрапила в ДТП: фото

«Вчора був вибір, або лобове зіткнення – лоб в лоб, або пожертвувати своєю машиною і звернути в право і розбити її. Тому я обрала другий варіант. Добре, що всі живі та здорові. Так боляче за машину, бо я її купила за свої кошти. Це дуже не в тему перед пологами, але все що відбувається, відбувається на краще», додала захисниця.

Жанна Д’Арк подякувала людям за підтримку і зазначила, що вони з дитиною не постраждали.

«Не знаю, чи підлягає ремонту мій бойовий кар, але спасибі Богу, що взяв грошима», додала снайперка.

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