Українців попередили про здорожчання молочної продукції: на скільки виростуть ціни

Українців попередили про здорожчання молочної продукції у 2023 році. Середній ріст цін становитиме 20-25%, передає НСН.

Основними причинами здорожчення молочної продукції є проблеми з енергопостачанням, інфляція в Україні та залежність від цін на глобальному ринку.

Українців попередили про здорожчання молочної продукції

«У розрізі року ріст цін складе 20-25%. Основними факторами будуть зростання цін на сировину та енергоносії. Зниження ставки ПДВ на сире молоко та молочні продукти могло б підтримати купівельну спроможність українців і тим самим підтримати галузь загалом», розповіла керівник проєкту Асоціації виробників молока Олена Жупінас.

В січні ціни на готові молочні продукти серйозних змін не зазнають, попри ріст собівартості.

«Наразі світові ринки — під впливом глобальної інфляції та рецесії, що є негативним сигналом і говорить про те, що нинішній рік обіцяє бути досить складним, особливо у першому кварталі», наголосила представниця АВМ.

Враховуючи ріст затрат на виробництво сирого молока, експерт прогнозує, що ріст ціни на сире молоко складе 25-30%. Але у грудні минулого року уряд надав молокопереробним підприємствам пріоритет під час визначення груп з першочерговим забезпеченням електропостачання. Адже у випадку критичної ситуації в енергетичній системі переробні підприємства, і МТФ повинні будуть переходити на альтернативні джерела забезпечення, що призведе до збільшення собівартості їхньої продукції.

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