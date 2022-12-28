Поліція затримала групу небезпечних злочинців: тепер розшукують постраждалих (фото)

В Україні поліція затримала групу небезпечних вимагачів: тепер розшукують постраждалих, передає НСН.

На рахунку затриманих розбійні напади, вимагання, викрадення людей та рейдерські захоплення бізнесу й не тільки. Членам злочинної групи правоохоронці вже оголосили підозру за декількома статтями.

Поліція затримала групу небезпечних злочинців: розшукуються постраждалі від їх злочинів

Проте у правоохоронців є підстави вважати, що від злочинної діяльності затриманих постраждало багато людей. Серед затриманих:

Мусаєв Халід Абдулвахитович

Мусаєв Халід Абдулвахитович – мешканець Одеси. Має кримінальне прізвисько «Халід». 29 листопада 2022 року йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.4 ст.189, ч.3 ст.27, ч 3 ст.146, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3,4 ст.358 Кримінального кодексу України. 20 грудня 2022 року він був оголошений в розшук.

Сардарян Сурен Хачатурович

Сардарян Сурен Хачатурович – уродженець Республіки Азербайджан. Має кримінальне прізвисько «Сурен», мешканець Одеси. 29 листопада 2022 року йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.4 ст.189, ч.3 ст.27, ч 3 ст.146, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3,4 ст.358 КК України.

Тарабанов Сергій Віталійович

Тарабанов Сергій Віталійович – мешканець Одеси, співзасновник охоронної фірми «ГРОМ». 29 листопада 2022 року повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.4 ст.189, ч.2 ст.27, ч.3 ст.146, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України. З 13 грудня 2022 року утримується в «Київському слідчому ізоляторі».

Мусаєв Ельдар Магомедович

Мусаєв Ельдар Магомедович – уродженець Республіки Дагестан Російської Федерації, мешканець Одеси. 29 листопада 2022 року повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.4 ст.189 КК України. З 01 грудня 2022 року утримується в «Київському слідчому ізоляторі»

Якщо Ви стали потерпілими від протиправних дій вищезгаданих осіб, то у поліції просять звертатися за телефонами – 063-059-21-04, 067-444-02-88. Контактні особи – Олександр Сердюков та Віктор Харкевич.

Джерело

Затримано коригувальника, який наводив ракети на енергооб’єкти Запоріжжя