За 12 годин мали захопити урядовий квартал – в Міноборони розповіли про секретні вказівки Кремля

На початку війни Росія планувала за 12 годин захопити урядовий квартал у Києві. В Міноборони розповіли про секретні вказівки Кремля, передає НСН.

Командири російських десантників мали секретні накази, що за 12 годин від моменту навали ворог мав контролювати урядовий квартал в Києві.

«Я на власні очі бачив секретні накази командирів десантників російських спецпідрозділів, які мали за 12 годин контролювати урядовий квартал в Києві від моменту навали. Але як вирозумієте, якщо я його побачив, то воно було взяте з тіла вбитого цього десантника нашими представниками сектору безпеки та оборони», розповів Міністр оборони Олексій Резніков.

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У світі думали, що війна в Україні, це коли «маленька радянська армія воює з великою радянською армією, де маленька приречена на поразку». Але наша країна показала, що сучасна, оновлена українська армія воює абсолютно не по-радянськи.

Наша армія застосовує креатив, свободу, відчуття нормальних демократичних відносин між підрозділами та командуванням. Сьогодні українська армія має підтримку всього народу і єдність військово-політичного керівництва.

«Коли президент України сказав: “Мені не потрібно таксі, мені потрібна зброя”. І це був сигнал для всіх. Уряд на місті, депутати на місці, армія на місці, весь сектор оборони на місці, волонтери, лікарі, рятувальники, залізничники. Це вся країна. Україна показала, що ми не здамося. Головною нашою цінністю є свобода, а наших європейських партнерів – безпека», додав Резніков.

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