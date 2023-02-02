За якої умови в Україні зменшиться кількість відключення світла – розповіли в ДТЕК

В ДТЕК розповіли, за якої умови в Україні зменшиться кількість відключення світла, передає НСН.

У компанії повідомили про намір збільшити імпорт електрики в Україну – задля зниження дефіциту в енергосистемі. У ДТЕК запевняють, що в майбутньому завдяки імпорту «дефіцит потенційно може зменшитись майже вдвічі».

«У січні ДТЕК поставив в енергосистему України 60 млн кВт/год електроенергії. Це дозволяє знизити дефіцит в енергосистемі та скоротити тривалість відключень. Компанія готова постачати ще більше європейської електроенергії», йдеться в повідомленні.

За якої умови в Україні зменшиться кількість відключення світла

В компанії наголошують, що постачання з ЄС можуть збільшитися до 1 млрд кВт/год на місяць. А це дорівнює споживанню близько 4 млн домогосподарств.

«Для цього Україні варто укласти відповідні угоди із західними партнерами. …У перспективі завдяки імпорту дефіцит в енергосистемі потенційно може зменшитися майже вдвічі», додали у ДТЕК.

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