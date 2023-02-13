Від морозів до відлиги: коли в Україну прийде потепління

Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийде потепління. Майже по всій Україні вже цього тижня очікується потепління до відлиги, передає НСН.

Зима в лютому загалом ще буде з сильним вітром, морозами та снігом, який часто переходить у мокрий.

«12-го лютого в Україні вночі було морозно: -4-11 градусів. Але вдень у понеділок потепліє до відлиги, хіба на північному сході очікується десь в межах 0 -3 градусів морозу», повідомила Наталка Діденко.

Коли в Україну прийде потепління

За словами синоптикині, вітер в Україні й далі буде з поривами сильними, західний, північно-західний.

«Сніг, мокрий сніг кружлятиме зненацька, періодично, у південній частині – без опадів», пише Діденко.

В Києві тиждень почнеться морозною ніччю, до -5 градусів, та теплим днем, до +2 градусів. Також в понеділок в столиці очікується невеликий сніг, мокрий сніг.

«Через вітер та вологість тепло не буде, щоб не змерзнути – одягайтесь щільніше і поглядайте на завіконні термометри, це підбадьорить», порадила синоптик.

Раніше ми писали: