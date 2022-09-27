Від чого залежатиме проведення додаткової мобілізації в Україні – пояснили в ОП

В Офісі президента України пояснили, від чого залежатиме проведення додаткової мобілізації в Україні, передає NNS.



«Ми уважно відстежуємо, як процес мобілізації триває у Росії. Що та як вони там збирають. Яку кількість відправлять на передній край. Як ця маса себе проявить. І вже саме від цього залежатимуть наші корективи, якщо вони будуть потрібні», сказав радник глави Офісу президента України

Він наголосив, що зараз важливо робити ставку на підготовку якісних військових спеців, які значно важливіше на війні.

«На відміну від росіян, які знову ж таки відправлятимуть на поле бою масу непідготовленого резерву, щоб показати кількість, для нас набагато важливіше мати якісно підготовлених спеців. Тому що це війна не стрілецького типу, а важкої артилерії, складної техніки, спеціального програмного забезпечення. Тому сьогодні важливо мати саме спеців, чим ми й займаємось разом із партнерами. Якість, а не кількість», пояснив Михайло Подоляк.

Від чого буде залежати нова хвиля мобілізації – пояснення Міноборони