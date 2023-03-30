30 березня в Кабміні назвали 8 головних напрямків розвитку ветеранської політики. Він стане одним з пріоритетних у цьому році, передає НСН.

«Як суспільство, як нація, як держава ми завжди будемо в боргу перед героями, які захищають свободу та незалежність України. Працюємо над тим, щоб створити гідні умови для адаптації, реабілітації, розвитку та добробуту ветеранів російсько-української війни, сказав на засіданні уряду Денис Шмигаль.

Проте вже зараз уряд починає затвердження низки стратегій, нормативних документів та запуск програм, в основі яких лежить новий підхід у сфері ветеранської політики.

В Кабміні назвали 8 головних напрямків розвитку ветеранської політики: відео

За словами прем’єра, можна виділити 8 основних завдань. А саме:

Адаптація військовослужбовців до цивільного життя;

Медичні послуги та психологічна підтримка;

Економічні можливості для ветеранів;

Послуги для ветеранів;

Житло для ветеранів;

Інститут помічника ветерана;

Створення сервісних офісів у справах ветеранів;

Вшанування подвигу ветеранів на рівні держави, громади та всього суспільства.

За словами Дениса Шмигаля, суспільство ніколи не забуде про ціну, яку наші воїни платять у цій війні. А місія уряду – створити для ветеранів комфортні сервіси та можливості.

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