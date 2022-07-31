“Вадатурський був конкретною ціллю”: Подоляк прокоментував загибель бізнесмена

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк висловив припущення, що смерть Вадатурського не була випадковою. У той час, президент Володимир Зеленський висловив співчуття приводу загибелі бізнесмена та його дружини.
Вони загинули, коли російська ракета влучила у їхній будинок у Миколаєві. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “BBC News”.
“Велика втрата для Миколаївщини та всієї України. Олексій Вадатурський за понад 50 років трудового шляху зробив неоціненний внесок у розбудову регіону й розвиток аграрної та суднобудівної галузей”, йдеться у повідомленні.
Тим часом радник голови президентського офісу Михайло Подоляк висловив припущення, що смерть Вадатурського не була випадковою.
“Загибель Вадатурського, на мій погляд, була не випадковістю, а цілком продуманим та організованим навмисним убивством”, – написав Михайло Подоляк у телеграмі, нагадавши, що “Вадатурський був одним із найбільших аграріїв країни, ключовою людиною в регіоні та великим роботодавцем”.
“Точне влучання ракети не просто в будинок, а в конкретне крило – спальню – не залишає сумнівів у наведенні та корегуванні удару. Ще раз: Вадатурського зробили конкретною ціллю”, вважає радник голови ОП.
На думку Подоляка, смерть Вадатурського є частиною “кампанію терору”, яку проводять росіяни, “намагаючись залякати, дестабілізувати та зламати українське суспільство”. Представник ОП вважає, що в останніх резонансних діях росіян простежується логічний ланцюжок: “знущання з наших полонених та їх калічення, зафіксовані на відео, ракетна атака на вінницький Дім офіцерів, термобаричний внутрішній підрив бараку з нашими хлопцями в Оленівці і точковий удар по відомій особі, яка має пряме відношення до зерна”.
“Точне влучання ракети не просто в будинок, а в конкретне крило – спальню – не залишає сумнівів у наведенні та корегуванні удару. Ще раз: Вадатурського зробили конкретною ціллю”, вважає радник голови ОП.
На думку Подоляка, смерть Вадатурського є частиною “кампанію терору”, яку проводять росіяни, “намагаючись залякати, дестабілізувати та зламати українське суспільство”.
Представник ОП вважає, що в останніх резонансних діях росіян простежується логічний ланцюжок: “знущання з наших полонених та їх калічення, зафіксовані на відео, ракетна атака на вінницький Дім офіцерів, термобаричний внутрішній підрив бараку з нашими хлопцями в Оленівці і точковий удар по відомій особі, яка має пряме відношення до зерна”.