“Вадатурський був конкретною ціллю”: Подоляк прокоментував загибель бізнесмена

Тим часом радник голови президентського офісу Михайло Подоляк висловив припущення, що смерть Вадатурського не була випадковою.

“Загибель Вадатурського, на мій погляд, була не випадковістю, а цілком продуманим та організованим навмисним убивством”, – написав Михайло Подоляк у телеграмі, нагадавши, що “Вадатурський був одним із найбільших аграріїв країни, ключовою людиною в регіоні та великим роботодавцем”.

“Точне влучання ракети не просто в будинок, а в конкретне крило – спальню – не залишає сумнівів у наведенні та корегуванні удару. Ще раз: Вадатурського зробили конкретною ціллю”, вважає радник голови ОП .

На думку Подоляка, смерть Вадатурського є частиною “кампанію терору”, яку проводять росіяни, “намагаючись залякати, дестабілізувати та зламати українське суспільство”. Представник ОП вважає, що в останніх резонансних діях росіян простежується логічний ланцюжок: “знущання з наших полонених та їх калічення, зафіксовані на відео, ракетна атака на вінницький Дім офіцерів, термобаричний внутрішній підрив бараку з нашими хлопцями в Оленівці і точковий удар по відомій особі, яка має пряме відношення до зерна”.

“Точне влучання ракети не просто в будинок, а в конкретне крило – спальню – не залишає сумнівів у наведенні та корегуванні удару. Ще раз: Вадатурського зробили конкретною ціллю”, вважає радник голови ОП.

На думку Подоляка, смерть Вадатурського є частиною “кампанію терору”, яку проводять росіяни, “намагаючись залякати, дестабілізувати та зламати українське суспільство”.