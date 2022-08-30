В Україні можуть запровадити персональні санкції проти настоятеля РПЦ патріарха Кирила. 30 серпня Кабінет міністрів схвалив пропозиції щодо застосування санкцій на 10 років проти представників РПЦ в Україні.

Відповідне рішення уряд ухвалив на своєму засіданні. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Espresso TV”.

“Російська православна церква підтримує війну Росії проти українського народу й щодня благословляє воєнні злочини проти українців. Всі, хто має відношення до цього, мають нести відповідальність. Діяльність цих церковних чиновників з РФ суперечить християнським цінностям. Злочинці не мають ховатися за рясами”, розповів Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Дане рішення було ухвалене з метою захисту національних інтересів та безпеки, а також територіальної цілісності України. Ввести персональні санкції пропонують проти:

16-го патріарха Московського і всієї Русі Кирила (Гундяєва Володимира Михайловича, 20.11.1946 р.н.);

Керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату російської православної церкви митрополита Волоколамського Іларіона (Алфєєва Григорія Валерійовича, 24.07.1966 р.н.);

Заступника керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату російської православної церкви протоієрея Миколи Балашова (Балашова Миколи Володимировича, 13.12.1956 р.н.);

Митрополита Псковського і Порховського російської православної церкви Тихона (Шевкунова Георгія Олександровича, 02.07.1958 р.н.);

Архієпископа Сиктивкарського і Комі-Зирянського російської православної церкви Питирима (Волочкова Павла Павловича, 02.02.1961 р.н.);

Протоієрея російської православної церкви, письменника, проповідника та педагога Владімірова Артемія Володимировича (21.02.1961 р.н.);

Митрофорного протоієрея російської православної церкви, проповідника, телеведучого Ткачова Андрія Юрійовича (30.12.1969 р.н.);

Російського православного богослова, педагога і публіциста, доктора богослов’я, заслуженого професора Московської православної духовної академії і семінарії Осипова Олексія Ілліча (31.03.1938 р.н.).

Цей список має розглянути Рада національної безпеки та оборони України, а також Президент України Володимир Зеленський. Його погодження дозволить з таким же списком звернутись до міжнародної спільноти, щоб ввести такі ж санкції в інших країнах.

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