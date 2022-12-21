Чи можуть в Росії оголосити загальну мобілізацію – розповіли в РНБО

В РНБО розповіли, чи можуть в Росії оголосити загальну мобілізацію та закрити кордон для виїзду чоловікам до 65 років, передає НСН.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, зараз керівництво держави-агресора розглядає відповідні питання.

Чи можуть в Росії оголосити загальну мобілізацію

«Є інформація, що для росіян можуть взагалі перекрити всі кордони, не випускати взагалі чоловіків до 65 років за межі цієї країни. Я вважаю, що так треба було зробити давно і їх треба огородити парканом», сказав Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

На його думку, світ вже давно мав би закрити Російську Федерацію «раз і назавжди, аби жоден літак, жоден автомобіль з території цієї країни взагалі не мав права виїжджати».

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов розповів про максимальну підготовку України до найближчих місяців війни, тому що вони можуть бути вирішальними.

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