В ДТЕК розповіли, в яких областях найгірша ситуація з електропостачанням

В ДТЕК розповіли, в яких регіонах найгірша ситуація з електропостачанням. Напередодні Росія завдала черговий ракетний удар по енергосистемі України. Повідомляє NNS.

Станом на 18 листопада найгірша ситуація зі світлом на Півдні України. Зокрема у місті Херсон.

«Зараз там працюють “всім світом” Ми направили туди 6 бригад. Ремонтні роботи ускладнюються через замінування та зруйновані мости. До прикладу, щодня наші бригади мають вбрід переправлятися через річку Інгулець», розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

На деокупованих територіях вже почало з’являтися світло. Щонайменше 7 тисяч споживачів у 20 населених пунктах вже мають електроенергію. Але якщо говорити про території, які не були під контролем окупантів, то найгірша ситуація у прифронтових областях. Причиною цього є постійні артилерійські обстріли. А саме:

Запоріжжя;

Харків;

Чернігів;

Суми.

Після останніх ракетних обстрілів складна ситуація зі світлом склалася на Львівщині, Вінниччині, Тернопільщині, Київщині та Києві. У столиці спостерігається шалений дефіцит електроенергії.

В ДТЕК попередили про відключення світла на декілька днів

Під час війни масштабні російські обстріли української електромережі можуть призвести до того, що світло в українських домівках з’являтиметься лише на кілька годин. Тобто українці можуть сидіти без електроенергії по кілька днів.

Станом на 17 листопада приблизно 40% споживачів в Україні не мали світла. Коли ситуація зміниться, невідомо.

Джерело – «24 канал»