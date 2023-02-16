15 лютого в Дії анонсували запуск 6 нових сервісів. Зокрема у мобільному додатку стане доступною послуга розмитнення авто й подання заяви на укладання шлюбу, передає НСН.

В Дії анонсували запуск 6 нових сервісів: список

Заява про шлюб

Хтось із партнерів має заповнити заяву в «Дії», а інший – підписати її електронним підписом. Отримання послуги триває до 15 хв.

Заміна посвідчення водія

Замінити права можна не тільки з ID-карткою, але й із закордонним паспортом чи посвідкою на постійне/тимчасове проживання для іноземців. Також йдеться про отримання прав у форматі digital first – використовувати лише цифровий аналог без пластикового посвідчення.

Скасування належного користувача

Не треба відвідувати сервісний центр МВС, писати заяву чи чекати, поки вийде термін дії шерингу автомобіля, на який його призначили.

Витяг про несудимість

Отримані витяг з реєстру можна протягом кількох хвилин. Якщо дані містяться у реєстрах, то дані «підтягнуться» автоматично, користувачі не треба буде вводити нічого вручну.

Судові рішення

Можна буде без черг і бюрократії замовити рішення судової справи у «Дії». Його підпишуть електронним підписом судді і воно матиме таку саму юридичну силу, як і паперовий документ.

Розмитнення авто

Можливість розмитнити автомобіль у декілька кліків у застосунку. Митний збір розраховуватимуть за новою системою, яка повністю виключить людський фактор.

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