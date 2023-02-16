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В Дії анонсували запуск 6 нових сервісів: список

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запуск 6 нових сервісів

15 лютого в Дії анонсували запуск 6 нових сервісів. Зокрема у мобільному додатку стане доступною послуга розмитнення авто й подання заяви на укладання шлюбу, передає НСН.

В Дії анонсували запуск 6 нових сервісів: список

  • Заява про шлюб

Хтось із партнерів має заповнити заяву в «Дії», а інший – підписати її електронним підписом. Отримання послуги триває до 15 хв.

  • Заміна посвідчення водія

Замінити права можна не тільки з ID-карткою, але й із закордонним паспортом чи посвідкою на постійне/тимчасове проживання для іноземців. Також йдеться про отримання прав у форматі digital first – використовувати лише цифровий аналог без пластикового посвідчення.

  • Скасування належного користувача

В Дії анонсували запуск 6 нових сервісів: список

Не треба відвідувати сервісний центр МВС, писати заяву чи чекати, поки вийде термін дії шерингу автомобіля, на який його призначили.

  • Витяг про несудимість

Отримані витяг з реєстру можна протягом кількох хвилин. Якщо дані містяться у реєстрах, то дані «підтягнуться» автоматично, користувачі не треба буде вводити нічого вручну.

  • Судові рішення

Можна буде без черг і бюрократії замовити рішення судової справи у «Дії». Його підпишуть електронним підписом судді і воно матиме таку саму юридичну силу, як і паперовий документ.

  • Розмитнення авто

Можливість розмитнити автомобіль у декілька кліків у застосунку. Митний збір розраховуватимуть за новою системою, яка повністю виключить людський фактор.

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