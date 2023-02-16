15 лютого в Дії анонсували запуск 6 нових сервісів. Зокрема у мобільному додатку стане доступною послуга розмитнення авто й подання заяви на укладання шлюбу, передає НСН.
В Дії анонсували запуск 6 нових сервісів: список
- Заява про шлюб
Хтось із партнерів має заповнити заяву в «Дії», а інший – підписати її електронним підписом. Отримання послуги триває до 15 хв.
- Заміна посвідчення водія
Замінити права можна не тільки з ID-карткою, але й із закордонним паспортом чи посвідкою на постійне/тимчасове проживання для іноземців. Також йдеться про отримання прав у форматі digital first – використовувати лише цифровий аналог без пластикового посвідчення.
- Скасування належного користувача
Не треба відвідувати сервісний центр МВС, писати заяву чи чекати, поки вийде термін дії шерингу автомобіля, на який його призначили.
- Витяг про несудимість
Отримані витяг з реєстру можна протягом кількох хвилин. Якщо дані містяться у реєстрах, то дані «підтягнуться» автоматично, користувачі не треба буде вводити нічого вручну.
- Судові рішення
Можна буде без черг і бюрократії замовити рішення судової справи у «Дії». Його підпишуть електронним підписом судді і воно матиме таку саму юридичну силу, як і паперовий документ.
- Розмитнення авто
Можливість розмитнити автомобіль у декілька кліків у застосунку. Митний збір розраховуватимуть за новою системою, яка повністю виключить людський фактор.
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