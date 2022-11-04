В Дії анонсували доступ до документів про освіту. Відповідну установу ухвалили в уряді.

У застосунку «Дія» будуть доступними дипломи та шкільні атестати. Про це NNS дізнався з повідомлення телеграм-каналу «Мінцифра».

«Наша команда вже працює над експериментальною послугою – Документом про освіту. Завдяки їй кожен українець зможе отримати доступ до своїх дипломів та атестатів про освіту, дані яких містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти», йдеться в повідомленні .

Документи про освіту необхідні при вступі до закладів вищої освіти, здобуття професійної освіти, працевлаштуванні чи оформленні до центру зайнятості. Їхавши з дому через війну, багато українців забули захопити з собою або втратили документи після ворожих обстрілів.

Як наголошують у «Мінцифрі», документи про освіту важливо цифро візувати. Вони завжди будуть з людиною у смартфоні.

Яку документи про освіту будуть доступні в Дії

базову середню освіту;

повну загальну середню освіту;

професійну (професійно-технічну) освіту;

фахову передвищу освіту;

вищу освіту (науковий ступінь).

Дату появи нової послуги буде оголошено додатково.

Українцям слід оновити додаток «Дія» – можна отримати один із найважливіших документів