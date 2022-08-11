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Уряд почав роботу над держбюджетом на 2023 рік

Дата
image 1 2022 08 10T113854.190

Уряд почав роботу над держбюджетом на 2023 рік. В пріоритеті — армія та безпека.

Кабінет міністрів почав роботу над державним бюджетом на 2023 рік. Урядовці зазначають, що це буде бюджет воєнної економіки, де пріоритетом залишається армія та безпека. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Громадське”.

Як зазначає  прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, водночас Кабмін передбачає збереження виплат за всіма соціальними програмами.Уряд планує створити в межах держбюджету на 2023 рік Фонд оперативного відновлення, куди міжнародні донори матимуть змогу спрямовувати кошти, а також зможе перераховуватися прибуток низки державних підприємств. Окрім того, уряд опрацьовує можливість того, щоб конфісковані російські активи та ресурси насамперед були спрямовані на відновлення житла людей.

Раніше прем’єр-міністр повідомляв, що в липні до державного бюджету України надійшло 170 млрд грн, з них 80 млрд грн — це гранти від партнерів і союзників. Ще 90 млрд грн надійшло з податків та мит. За даними Державної казначейської служби, з них 35 млрд — це надходження від податку на додану вартість, а 20 млрд — від імпортованих товарів.

Також Шмигаль згадав про надходження від ЄС одного мільярда євро в межах макрофінансової допомоги. Кошти спрямують на фінансування першочергових бюджетних потреб.

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