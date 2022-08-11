Уряд почав роботу над держбюджетом на 2023 рік

Як зазначає прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, водночас Кабмін передбачає збереження виплат за всіма соціальними програмами.Уряд планує створити в межах держбюджету на 2023 рік Фонд оперативного відновлення, куди міжнародні донори матимуть змогу спрямовувати кошти, а також зможе перераховуватися прибуток низки державних підприємств. Окрім того, уряд опрацьовує можливість того, щоб конфісковані російські активи та ресурси насамперед були спрямовані на відновлення житла людей.

Раніше прем’єр-міністр повідомляв, що в липні до державного бюджету України надійшло 170 млрд грн, з них 80 млрд грн — це гранти від партнерів і союзників. Ще 90 млрд грн надійшло з податків та мит. За даними Державної казначейської служби, з них 35 млрд — це надходження від податку на додану вартість, а 20 млрд — від імпортованих товарів.

Також Шмигаль згадав про надходження від ЄС одного мільярда євро в межах макрофінансової допомоги. Кошти спрямують на фінансування першочергових бюджетних потреб.