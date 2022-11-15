Укрзалізниця повідомляє про затримку потягів: список

Укрзалізниця повідомляє про затримку потягів через відсутність напруги в контактній мережі та масштабну повітряну тривогу. Повідомляє NNS.

№88 Ковель — Запоріжжя затримується орієнтовно на 30 хвилин; №17 Харків — Ужгород затримується на 30 хвилин; №711 Краматорськ — Київ вирушив під резервним теплотягом із затримкою в межах 40 хвилин.



Укрзалізниця повідомила про затримку потягів

Окрім того, через відсутність напруги на невизначений час затримуються рейси:

№715 Київ — Перемишль;

№750 Ужгород — Київ;

безпересадкові вагони Відень — Київ;

№772 Хмельницький — Київ;

№86 Львів — Запоріжжя;

№55 Київ — Рахів.

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