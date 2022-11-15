Укрзалізниця повідомляє про затримку потягів: список

Укрзалізниця повідомляє про затримку потягів через відсутність напруги в контактній мережі та масштабну повітряну тривогу. Повідомляє NNS.
- №88 Ковель — Запоріжжя затримується орієнтовно на 30 хвилин;
- №17 Харків — Ужгород затримується на 30 хвилин;
- №711 Краматорськ — Київ вирушив під резервним теплотягом із затримкою в межах 40 хвилин.
Укрзалізниця повідомила про затримку потягів
Окрім того, через відсутність напруги на невизначений час затримуються рейси:
- №715 Київ — Перемишль;
- №750 Ужгород — Київ;
- безпересадкові вагони Відень — Київ;
- №772 Хмельницький — Київ;
- №86 Львів — Запоріжжя;
- №55 Київ — Рахів.
Укрзалізниця оприлюднила оновлений графік руху поїздів – які зміни вніс перевізник