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Укрзалізниця повідомляє про затримку потягів: список

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Укрзалізниця повідомляє про затримку потягів: список

Укрзалізниця повідомляє про затримку потягів через відсутність напруги в контактній мережі та масштабну повітряну тривогу. Повідомляє NNS.

  1. №88 Ковель — Запоріжжя затримується орієнтовно на 30 хвилин;
  2. №17 Харків — Ужгород затримується на 30 хвилин;
  3. №711 Краматорськ — Київ вирушив під резервним теплотягом із затримкою в межах 40 хвилин.

Укрзалізниця повідомляє про затримку потягів: список
Укрзалізниця повідомила про затримку потягів

Окрім того, через відсутність напруги на невизначений час затримуються рейси:

  • №715 Київ — Перемишль;
  • №750 Ужгород — Київ;
  • безпересадкові вагони Відень — Київ;
  • №772 Хмельницький — Київ;
  • №86 Львів — Запоріжжя;
  • №55 Київ — Рахів.

Джерело

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